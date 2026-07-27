Fogo com três frentes activas na Guarda combatido por 350 operacionais

O incêndio que lavra no concelho da Guarda desde as 13:51 de hoje tinha três frentes ativas às 20:30, que estavam a ser combatidas por 350 operacionais, apoiados por sete meios aéreos e 92 viaturas, disse a Proteção Civil.

"O fogo continua ativo e por dominar, com três frentes a progredir em zona de mato nos limites dos concelhos da Guarda e Sabugal, entre as localidades de Rochoso e Cerdeira do Côa, respetivamente", disse fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela à agência Lusa.

A mesma fonte acrescentou que não há habitações ou povoações em risco.

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 13:51 e o combate às chamas chegou a mobilizar 10 meios aéreos ao final da tarde.