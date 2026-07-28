Resultados dos exames colocam 'Jaime Moniz' acima da média nacional

A Escola Secundária Jaime Moniz registou resultados acima da média nacional na maioria das disciplinas dos exames nacionais da 1.ª fase, alcançando uma vantagem global de cerca de 0,4 valores face às médias do ENES 2026. A escola destaca o desempenho dos alunos e o trabalho dos docentes na preparação para esta etapa decisiva.

Em nota enviada, no conjunto das disciplinas analisadas, a 'Jaime Moniz' obteve melhores resultados do que a média nacional em áreas como Matemática A, Geometria Descritiva A, Desenho A, Francês e História A. Em contrapartida as "fragilidades" ocorrem no Alemão, Geografia A e História da Cultura e das Artes, disciplinas com menor peso no balanço global.

"A imagem geral é, por isso, a de uma escola competitiva, com saldo global positivo", evidencia a escola.

Gráfico: Escola Secundária Jaime Moniz

Quanto aos resultados internos, a escola apresenta uma média simples de 11,75 valores e uma mediana de 11,4. Das 16 disciplinas analisadas, 15 registaram média positiva, reflectindo, segundo a escola, um desempenho globalmente sólido, apesar de alguma heterogeneidade entre áreas disciplinares.

"O conjunto revela um bloco intermédio consistente, acompanhado por várias disciplinas com resultados mais fortes, traduzindo uma escola com perfil globalmente sólido, embora heterogéneo entre áreas disciplinares", remata.