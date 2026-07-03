Câmara Municipal da Calheta apela a comportamento cívico e responsável durante o rali

A Câmara Municipal da Calheta apela uma vez mais ao público do Rali da Calheta um portamento cívico e responsável com o cumprimento das regras de segurança e instruções das forças de segurança e organização da quinta prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira.

A autarquia alerta também os muitos espectadores esperados na costa sudoeste da ilha para que, face aos alertas amarelo e laranja para as zonas montanhosas emanado pelo Serviço Regional de Protecção Civil quanto às elevadas temperaturas esperadas, prefira zonas frescas e com sombra assim como cuide de uma contínua hidratação.