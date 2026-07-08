Casa da Luz recebe sessão sobre produção e armazenamento de energia para autoconsumo

O Museu de Eletricidade – Casa da Luz acolhe, na próxima sexta-feira, 10 de julho, a sessão 'Produção e Armazenamento de Energia para Autoconsumo', uma iniciativa dedicada à divulgação e esclarecimento sobre as mais recentes soluções e enquadramentos do autoconsumo de energia na Região Autónoma da Madeira.

A sessão tem início às 9h30 com a abertura a cargo pelo secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, seguindo-se uma intervenção do presidente do conselho de administração da Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM), Francisco Taboada.

Ao longo da manhã serão debatidos temas como o novo enquadramento legal para o licenciamento das Unidades de Produção para Autoconsumo (UPAC), os apoios ao investimento na produção e armazenamento de energia, a evolução do autoconsumo na Madeira, os desafios e oportunidades do autoconsumo coletivo, bem como as grandes instalações e a parametrização de inversores.

O programa conta com a participação de representantes da Direção Regional de Energia, da APEL, da Intelsol, da FactorEnergia e da RC Automação, terminando com um espaço de esclarecimento destinado ao diálogo entre participantes e especialistas.

O encerramento está previsto para as 12h30, pelo director regional de Energia, Estevão Abreu.

A iniciativa pretende promover a literacia energética e divulgar soluções que contribuam para uma maior eficiência, sustentabilidade e independência energética, incentivando a adoção de sistemas de produção e armazenamento de energia para autoconsumo.