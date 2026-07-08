Criação de novas empresas cai 4,1% no final do 1.º semestre

A criação de novas empresas em Portugal caiu 4,1% no final do primeiro semestre, em termos homólogos, para 27.831, segundo o Barómetro Informa D&B divulgado hoje.

Na comparação entre os primeiros semestres, este é o valor mais baixo desde 2023, adianta a Informa D&B, seguindo-se a um novo máximo histórico na criação de empresas atingido em 2025.

Segundo o barómetro, a construção e as tecnologias da informação e comunicação (TIC) são os únicos setores que registam crescimento do empreendedorismo neste período, sendo que foi a primeira vez que a construção atingiu o segundo lugar entre todos os setores com maior número de novas empresas.

Todos os outros setores registam, assim, uma descida na criação de empresas no primeiro semestre de 2026, sendo que, entre os maiores recuos, destacam-se a agricultura e pecuária (-37%), os transportes terrestres (-13%), os serviços de saúde humana (-15%), o retalho alimentar (-42%) e a restauração (-7,7%).

Já as insolvências cresceram 6,6% nos primeiros seis meses deste ano, tendo-se registado 1.046 empresas com novos processos de insolvência.

De acordo com a Informa D&B, mais de metade dos setores registaram crescimento nas insolvências, "destacando-se as atividades imobiliárias (+104%; +27 insolvências), onde o número de insolvências duplicou face ao primeiro semestre de 2025".