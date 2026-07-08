Miguel Ganança destaca o problema das altas problemáticas

Em entrevista recente, Júlio Nóbrega, director clínico do Serviço Regional de Saúde, alertou para as cerca de 500 altas problemáticas, 53 doentes nos corredores do hospital e mais de 100 cirurgias canceladas. Uma situação grave no SESARAM que foi destacada numa intervenção de Miguel Ganança.

O deputado do JPP considera que este é o resultado do adiamento sucessivo de soluções para um problema que há muitos anos é referido, pelos profissionais da saúde e pelos partidos da oposição.

Miguel Ganança referiu as posições de médicos e enfermeiros que consideram que a situação é insustentável.