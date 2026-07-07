REAGIR diz que altas problemáticas resultam de "anos de falta de planeamento"

O partido REAGIR considera que as recentes declarações da secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude sobre a criação de unidades intermédias, o reforço do apoio domiciliário e a revisão do Estatuto do Cuidador Informal confirmam as críticas que têm sido feitas à actuação do Governo Regional na área do envelhecimento.

Em comunicado, o partido sustenta que o problema das chamadas altas problemáticas resulta de "anos de falta de planeamento, da insuficiência de respostas sociais e da ausência de uma estratégia integrada" para responder ao envelhecimento da população madeirense.

"O envelhecimento da população não surgiu este ano, nem era imprevisível. Os dados demográficos são conhecidos há décadas e permitiam antecipar o aumento da procura por estruturas residenciais para idosos, cuidados continuados, apoio domiciliário e respostas para pessoas em situação de dependência", pode ler-se.

Segundo o partido, os sucessivos alertas de profissionais de saúde, instituições e forças da oposição foram ignorados, permitindo que os hospitais passassem a desempenhar um papel de resposta social. "Hoje, centenas de camas hospitalares continuam ocupadas por utentes com alta clínica, enquanto outros doentes aguardam internamento nos serviços de urgência, agravando a pressão sobre profissionais, utentes e todo o funcionamento do Serviço Regional de Saúde".

Embora reconheça que a criação de unidades intermédias possa aliviar a pressão sobre os hospitais, o REAGIR considera que estas medidas surgem apenas quando o sistema já se encontra em "situação de ruptura" e não substituem uma política estrutural para responder ao envelhecimento da população.

Também o partido considera que a anunciada revisão do Estatuto do Cuidador Informal, prevista para Outubro, "levanta sérias reservas". "Os cuidadores informais enfrentam dificuldades hoje, não daqui a vários meses. Muitas famílias assumem diariamente cuidados exigentes sem o apoio necessário, suportando elevados custos financeiros e um enorme desgaste físico e emocional. Não podem abandonar ou reduzir a sua atividade profissional para cuidar de um familiar dependente quando as prestações da casa, a alimentação, os medicamentos e todas as restantes despesas continuam a chegar todos os meses".

O REAGIR critica ainda a inexistência de uma aposta consistente na criação de estruturas residenciais públicas para idosos, considerando que a resposta continua a depender, sobretudo, das instituições particulares de solidariedade social e das famílias.

"Mais do que anunciar medidas de emergência quando o sistema já está em situação de rutura, o Governo Regional tem a obrigação de explicar porque permitiu que esta situação se agravasse ao longo de tantos anos sem implementar uma estratégia integrada para o envelhecimento da população. O que hoje é apresentado como solução deveria ter sido planeado, financiado e concretizado há muito tempo", sublinha.

O REAGIR reafirma, por isso, a defesa de uma Estratégia Regional para o Envelhecimento, assente no reforço da Rede de Cuidados Continuados, na criação de novas estruturas residenciais, incluindo respostas públicas, na expansão do apoio domiciliário, na valorização dos cuidadores informais e numa maior articulação entre os setores da Saúde e da área Social.

"As altas problemáticas não são a causa da crise, mas sim a consequência de anos de falta de visão estratégica e de planeamento. A Madeira precisa de um Governo que antecipe os problemas e prepare o futuro, e não de um Governo que, repetidamente, chega tarde às crises que tinha a obrigação de prever", conclui.