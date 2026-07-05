Defesas aéreas russas abatem 71 drones ucranianos durante a noite

As defesas aéreas russas abateram 71 drones ucranianos durante a noite, sobre três regiões da Rússia e a Crimeia, anunciaram hoje as autoridades de Moscovo.

"Durante a noite, entre as 20:00 do dia 04 de julho e as 07:00 do dia 05 de julho, os sistemas de defesa aérea ativos destruíram 71 drones ucranianos de asa fixa sobre as regiões de Belgorod, Bryansk, Rostov, Crimeia e Mar Negro", afirmou o ministério da Defesa russo em comunicado de imprensa publicado no Telegram.

A intensidade relativamente baixa do ataque contrasta com a das últimas semanas, quando o ministério da Defesa anunciou o abate de centenas de drones quase diariamente.

No sábado, as autoridades russas reportaram o abate de quase 400 drones durante o mesmo período.

Os ataques de sábado atingiram um terminal petrolífero em São Petersburgo, que já tinha sido atacado em junho, e provocaram um apagão parcial na capital Belgorod, região que faz fronteira com a Ucrânia.