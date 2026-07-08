Teerão ataca 85 Instalações militares dos EUA em "resposta a violação" do cessar-fogo

A Guarda da Revolução Islâmica iraniana anunciou ter atingido 85 instalações militares norte-americanas no Kuwait e Bahrein em resposta a bombardeamentos dos EUA em território iraniano, que Teerão classificou como "violação clara" do acordo de cessar-fogo.

"Em primeira resposta a esta agressão, a Marinha e a Força Aeroespacial da Guarda da Revolução realizaram uma operação conjunta com recurso a mísseis e drones, atingindo 85 instalações militares estratégicas norte-americanas e abatendo um drone MQ-9", anunciou o braço militar do regime dos aiatolas num comunicado divulgado pela televisão oficial iraniana.

A reação surge depois de o Comando Central dos EUA (Centcom, na sigla em inglês) ter confirmado ataques contra mais de 80 alvos em território iraniano, na sequência de disparos contra três navios comerciais no Estreito de Ormuz.

O Exército do Kuwait informou estar a responder a ataques de drones e mísseis.

"As defesas aéreas do Kuwait estão neste momento a repelir ataques conduzidos por mísseis e drones hostis", declarou a instituição na rede social X, sem especificar a origem.

Também o Bahrein, através do seu Ministério do Interior, indicou que as sirenes de alerta aéreo foram ativadas a seguir aos bombardeamentos norte-americanos.

Teerão denunciou os ataques dos Estados Unidos como uma "violação clara" do acordo de cessar-fogo permanente assinado em junho entre Washington e o Irão, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros a emitir uma "séria advertência sobre as consequências do incumprimento do acordo".

A agência Tasnim, próxima da Guarda da Revolução, reportou vários feridos no condado de Sirik, no sul do país, devido a estilhaços de projéteis, com impactos em localidades como Ziyarat e Tahrovi.

Entretanto, a agência estatal IRNA registou explosões em pontos estratégicos do Estreito de Ormuz, incluindo na ilha de Qeshm e na cidade costeira de Bandar Abbas, onde várias embarcações de pesca foram destruídas.

Em paralelo, o Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, que se encontrava no Iraque para participar nos funerais do líder supremo Ali Khamenei, regressou a Teerão após os últimos ataques, informou a IRNA.

Segundo o Centcom, mais de 60 pequenas embarcações da Guarda da Revolução foram atacadas "para reduzir a capacidade do Irão de continuar a atacar o comércio internacional que flui através do corredor comercial internacional".

Nas últimas semanas, as tensões entre Washington e Teerão voltaram a intensificar-se, com ataques iranianos contra navios e bombardeamentos norte-americanos contra alvos militares na costa sul do Irão, num confronto pelo controlo do Estreito de Ormuz, por onde transita um quinto do comércio mundial de petróleo.