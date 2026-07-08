Jesus apontado nos jornais como o salvador da nação futebolística

Bom dia. Todos os jornais desportivos e vários dos outros jornais generalistas que se publicam hoje trazem Jorge Jesus como o homem que irá devolver à selecção nacional de futebol a esperança nos próximos anos e no próximo ciclo competitivo, depois da eliminação do Mundial de 2026. Mas há mais temas na imprensa desta quarta-feira.

Na revista Sábado:

- "O poder da proteína"

- "Guterres recebe subvenção vitalícia de Euro4,138 e ganhou Euro365,565 na ONU em 2025"

- "Albufeira. Concessões de praia todas ilegais e o estilo de xerife do autarca do Chega"

No Correio da Manhã:

- "Donos de lar condenados por burlar idosos doentes. Utentes entregaram casa a troco de missas"

- "Troca de pedais em tragédia de autocarro. Veículo desgovernado mata duas mulheres e causa 22 feridos em paragem"

- "Correção de exames continua com problemas"

- "Jogo do 'mata-mata'. Força Aérea obrigada a ir buscar Montenegro"

- "Finanças. Imobiliário enche cofres das câmaras"

- "Crime. Rede usa empresas para lavar 50 milhões"

- "Balanço. Calor terá provocado perto de 200 mortes"

- "Seleção. Jesus pronto para ser campeão"

- "Mercado. Prestiannii perto de deixar o Benfica"

- "Sporting. Contrato das Arábias no valor de 60 milhões convence Trincão"

- "Caso 'paixão vermelha'. Estado condenado a pagar 15,3 mil Euro e ao FC Porto"

No Público:

- "PSD quer união de facto como travão à venda de casa nas heranças indivisas"

- "Mundial 2026. O drama de Portugal em cinco actos"

- "Gilberto Gil. Aquele abraço para um adeus aos palcos"

- "Avaliação de exames. Programadores 'excepcionais, muito rápidos': a startup que em 2017 desenhou a plataforma"

- "Altas temperaturas. Até onde é que o nosso corpo aguenta o calor? E como ter uma boa noite de sono"

- "França. Condenada na justiça, Marine Le Pen anuncia candidatura"

- "Investigação. Rede de jogo não licenciado usa Madeira como refúgio"

No Jornal de Notícias:

- "Maioria dos alunos do Superior são a favor da regionalização"

- "Jesus a um passo de cumprir sonho. Negociações com a FPF aceleram e novo selecionador será anunciado até ao final de semana"

- "Educação. Ministro não garante correção de todos os exames a tempo"

- "NATO. Cimeira marcada por contratos de vigilância aérea e críticas de Trump"

- "Autocarro mata duas mulheres em Sintra"

- "Indemnização. Castigo da FPF aos dragões violou direito à crítica"

- "Júlia Palha nos EUA em viagem pela mítica Estrada 66"

No Diário de Notícias:

- "Seleção. Jorge Jesus é o eleito, mas salário ainda é um ponto a discutir"

- "Álvaro Covões. 'Estamos a transformar o NOS Alive num festival cultural e não só de música'"

- "Empresas fazem acordos ilegais para poupar nos salários"

- "Abastecimento. Falta de água na Costa da Caparica obriga a trabalho na madrugada"

- "Educação. Professores estão a ser contactados para alterar as férias"

- "Cimeira. Trump chega a Ancara 'muito desapontado com a NATO' e com ameaças à Europa"

- "França contradiz-se e avança como candidata"

- "Droga. 16 toneladas de cocaína apreendidas pela PJ em alto mar até ao final de maio"

No Negócios:

- "Regulador não vê problemas nos preços dos combustíveis"

- "Pagamento em atraso dos municípios sobem 15%"

- "CEO dos Laboratoires Pierre Fabre. 'Muitas fábricas desapareceram da Europa nos últimos 20 anos'"

- "Co-CEO da Graphenest. Com Grafeno 'uma aeronave pode ser dissimulada'"

- "Acordos entre empresas que travam salários preocupam a OCDE"

- "Líder da Reserva Federal enfrenta primeiro teste do mercado da dívida"

- "Desburocratização. Governo com código do licenciamento empresarial"

No O Jornal Económico:

- "Alentejano cai sempre bem em Portugal. E lá fora?"

- "Von der Leyen e Rutte combinam NATO à Europeia"

- "Troca de casa é o motor da subida dos preços"

- "Marine Le Pen vai candidatar-se às eleições de 2027"

- "Cap Capital fecha compra da Pronovias e quer crescer mais, o que ajuda as câmaras a ganhar mais IMT e a fechar 2025 com excedente generoso"

- "Custos com seguros de saúde sobem 6,3% para empresas"

- "Biocombustíveis podem crescer 70% até 2030"

No Record:

- Derby vai ser leão. Extremo de 19 anos vem do Chelsea por empréstimo"

- "Jesus até 2030. Novo selecionador já tem contrato pronto"

- "Mundial'26. Federação perde 10,5 MEuro com a eliminação"

- "Reviravolta polémica. Argentina 3-2 Egito. EUA 1-4 Bélgica. Suíça 0-0 (4-3 pen.) Colômbia"

- "Quartos de final completos. Argentina-Suíça. Espanha-Bélgica"

- "Benfica. Kaminski garante experiência e qualidade. 'Posso dar muito'"

- "Benfica. Prestianni com saída à vista"

- "Árbitro do jogo com o Famalicão. Gustavo Correia mentiu sobre insultos de Máio Branco"

- "FC Porto. Farioli quer manter Diogo Costa a todo o custo. 'Fechamos as ruas e o aeroporto'"

- "Caso da garagem. Baía e Cerqueira indemnizam Varandas"

No O Jogo:

- "Francesco Farioli brinca sobre o provável assédio a Diogo Costa após brilhar na seleção. 'Fechem o aeroporto'"

- "Jorge Jesus assina esta semana"

- "Sporting. Hjulmand quase certo no Atlético"

- "Benfica. Kaminski apresentado e muito motivado"

- "Ciclismo. Volta a Portugal com novidades"

E no A Bola:

- "FC Porto. Treinador azul e branco abordou nova época"

- "Mundial 2026. Messi lidera reviravolta à campeão"

- "Portugal já trabalha para 2028. Jesus para fechar até final da semana"

- "Os sete pecados de Roberto Martínez"

- "Cristiano Ronaldo foi o mais aplaudido à saída dos EUA"

- "Kaminski assinou 'para ganhar títulos'"

- "Sorting. Baixa o preço de Pedro Gonçalves"

- "Hjulmand praticamente certo em Madrid"