Beto crê que Jesus pode "extrair tudo o que jogadores têm para dar" na selecção

O antigo guarda-redes Beto Pimparel acredita que o treinador Jorge Jesus pode "extrair tudo o que os jogadores têm para dar", caso seja escolhido como sucessor do espanhol Roberto Martínez no comando da seleção portuguesa de futebol.

Internacional português entre 2009 e 2018, em 16 ocasiões, o antigo guardião, de 44 anos, trabalhou com Jorge Jesus na época 2016/17, no Sporting, e considera que o técnico português, de 71 anos, pode ser uma "solução muito viável" para o cargo de selecionador luso pela "alta exigência", pelo conhecimento técnico e tático e pela liderança.

"É um treinador com alta exigência e alto teor tático e técnico. É um treinador com muita liderança. Não sei se será [o escolhido], mas, se for, seguramente vai abraçar este projeto com muita paixão. Tem o objetivo de abraçar a seleção nacional e extrair tudo o que os jogadores de Portugal têm para dar. Seria uma solução muito viável, porque já tive o prazer de trabalhar com ele e sei o potencial dele", adiantou, em declarações à Lusa.

Quando regressar à competição, em 24 de setembro de 2026, para a receção ao País de Gales, em jogo a contar para o Grupo A4 da Liga das Nações, a seleção portuguesa vai contar com um novo 'timoneiro', após Roberto Martínez ter admitido que a derrota com a Espanha (1-0), nos oitavos de final do Mundial2026, foi o seu último jogo pela equipa das 'quinas'.

Selecionador luso entre 2023 e 2026, com 30 vitórias em 45 encontros e uma vitória na edição 2024/25 da Liga das Nações, o catalão, de 52 anos, foi, para Beto Pimparel, um "treinador presente e dedicado", que garantiu "mais um título para o museu" da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O antigo guarda-redes de FC Porto, Sporting, Sporting de Braga, Leixões, Farense e Sevilha considera, porém, que "a planificação" para o Mundial2026 não lhe parece ter sido "a adequada".

Ainda questionado sobre o futuro de Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa, após ter reconhecido que o Mundial2026 foi o sexto e último na sua carreira, o ex-jogador vincou que a decisão só cabe ao 'astro' de 41 anos e à FPF.

"Não sou ninguém para decidir se o Cristiano deve continuar ou deve terminar o seu ciclo. Só ele sabe as capacidades que ainda tem, aquilo que ainda pode entregar à seleção nacional, seja em que contexto for. Diretamente ou indiretamente, vai ser sempre alguém ligado ao crescimento das 'marcas' FPF e seleção nacional de Portugal", refere.

Beto Pimparel crê ainda que, independentemente das decisões futuras, o recordista de internacionalizações (233) e de golos (146) por Portugal deixa "um legado de paixão, de entrega, de títulos e de exemplo" em mais de 20 anos ao serviço da equipa das 'quinas', transformador da 'marca' Portugal.

"Sempre fomos uma potencial grande seleção e transformámo-nos numa grande seleção, fruto também de todos os jogadores que passaram pela seleção: Figo, Rui Costa, Eusébio, [António] Simões. Todos eles contribuíram para o crescimento de Portugal, mas o Cristiano acabou por dar um nível planetário a tudo isto. Temos de agradecer sempre ao Cris tudo o que fez pela seleção nacional", assinala.