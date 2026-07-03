Postecoglou substitui Jorge Jesus no comando técnico do Al Nassr
O treinador australiano Ange Postecoglou, de 60 anos, assinou um contrato válido por duas temporadas com o Al Nassr, sucedendo ao português Jorge Jesus, anunciou hoje o campeão saudita de futebol.
O anúncio foi feito pelo clube, nas redes sociais, onde saudou "um novo capítulo" e deu as boas-vindas ao técnico.
O técnico australiano chega ao emblema de Riade, no qual alinham os internacionais portugueses Cristiano Ronaldo e João Félix, depois de uma curta passagem pelo Nottingham Forest, onde orientou apenas oito jogos na última época, sem vitórias na Liga inglesa.
Ange Postecoglou soma títulos na Austrália, Japão, Escócia e Inglaterra, incluindo a Liga Europa 2024/25, ganha ao serviço do Tottenham na final frente ao Manchester United orientado pelo português e atual treinador do AC Milan, Ruben Amorim, por 1-0.
Antes de chegar ao Tottenham, Postecoglou treinou o Celtic, o Yokohama Marinos e vários clubes australianos, além de ter sido selecionador nacional da Austrália.