Badminton madeirense conquista quatro títulos na Jornada Nacional de Seniores

Os atletas madeirenses conquistaram quatro títulos de campeão, um de vice-campeão e dois terceiros lugares na 3.ª Jornada Nacional de Seniores de badminton, disputada no fim-de-semana, no Centro de Alto Rendimento das Caldas da Rainha – Joaquim Lopes.

A prova, integrada no calendário oficial da Federação Portuguesa de Badminton, contou com a participação de atletas do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres e da Associação Desportiva Pontassolense, que competiram nas categorias A e D de seniores.

Entre os principais resultados alcançados pelos representantes da Madeira destaca-se o título conquistado por Mariana Neves, do CDR Prazeres, em pares senhoras do quadro principal A, ao lado de Catarina Martins, da FAC.

No quadro secundário A, Duarte Nuno Anjo, do CDR Prazeres, sagrou-se campeão em pares homens, juntamente com Rui Tremoceiro, do CDCE, e em pares mistos, fazendo dupla com Mariana Neves. Também Cláudia Lourenço, do CDR Prazeres, conquistou o primeiro lugar em singulares senhoras.

A comitiva madeirense alcançou ainda um título de vice-campeão através da dupla formada por Pedro Portelas, do CDR Prazeres, e Hugo Fernandes, da AAC, em pares homens do quadro secundário A.

Nos terceiros lugares ficaram Maribel Sousa, do CDR Prazeres, em singulares senhoras do quadro principal, e a dupla composta por Cláudia Lourenço e Beatriz Roberto, do CHEL, em pares senhoras.

A jornada ficou igualmente marcada pela estreia dos atletas Rui Rodrigues e Alvarino Chen Lin, ambos da Associação Desportiva Pontassolense, em competições nacionais do escalão sénior.

No balanço final, o badminton madeirense encerrou a participação na competição com quatro medalhas de ouro, uma de prata e duas de bronze.