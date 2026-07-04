Madalena Fernandes conquista prata em pares e vai lutar pelo título de singulares em Avilés
Madalena Fernandes conquistou, este sábado, o título de vice-campeã de pares femininos no Apple Bowl, prova do CircuitoTennis Europe de Categoria 2 que decorre no Real Club de Tenis de Avilés, em Espanha.
A tenista madeirense, que fez dupla com a canadiana Catherine Racu, esteve muito perto da conquista do troféu. As primeiras cabeças de série venceram o primeiro set da final frente às portuguesas Beatriz Angélico e Inês Magalhães, segundas pré-designadas, por 7-5.
No entanto, a dupla portuguesa reagiu e venceu o segundo parcial por 6-3, levando a decisão para o super tie-break, onde acabou por triunfar por 10-6, relegando Madalena Fernandes e Catherine Racu para a segunda posição.
Apesar da derrota na final de pares, Madalena mantém intactas as aspirações de conquistar o título de singulares. A madeirense, primeira cabeça de série do torneio, disputa este domingo a final frente à espanhola Alice Miranda, segunda cabeça de série.
O encontro decisivo está agendado para as 10h00 (hora local), no court principal do Real Club de Tenis de Avilés, onde Madalena Fernandes tentará fechar a semana com a conquista do título de singulares do Apple Bowl.