Adeptos madeirenses confiantes na vitória portuguesa apesar de alguma cautela

A primeira vitória portuguesa na fase eliminatória do Mundial'2026 frente à Croácia fez levantar as esperanças dos adeptos.

Apesar do início da segunda parte ter começado com um golo marcado pelo croata Ivan Perisic, aos 53 minutos, Portugal conseguiu reverter a desvantagem aos 68 minutos com um golo por grande penalidade de Cristiano Ronaldo. O segundo golo português apareceu nos descontos de tempo, aos 94 minutos, com Gonçalo Ramos. Saído do banco de suplentes, com a cabeça erguida, finalizou o cruzamento de Rafael Leão, alterando o marcador para 2-1.

Foi assim com orgulho que a selecção lusitana seguiu para os oitavos de final contra a selecção vizinha (Espanha). O jogo terá início às 20 horas do dia de hoje.

Os prognósticos dos adeptos para o jogo desta noite são o resultado de um inquérito realizado pelo DIÁRIO aos madeirenses que se encontravam na Placa Central, junto à ‘Fan Zone DIÁRIO’. Como é que se encontra a esperança dos apoiantes portugueses perante o confronto ibérico brevemente a ser disputado? Foi o que procurámos saber.

Sobre o desempenho da selecção nacional, os adeptos com quem falámos afirmaram que será um jogo difícil.

O adepto Gustavo Andrade, apesar de uma esperança não muito efusiva, diz que “Portugal tem de passar” e quando questionado quanto ficará o resultado final garante que “é difícil prever mas (...) temos que ganhar por um a zero, golo de Ronaldo” e “que a Espanha não é uma selecção qualquer (...)”. Já José Santos diz que Portugal “vai ganhar, mas vai ser difícil”.

Por outro lado, Bella Miller afirma que o Portugal está destinado a ficar por esta fase da competição. Apesar de não ver futebol português, Bella afirma que embora apoie a selecção lusitana, não se sente “confortável com a Espanha". E se Cristiano Ronaldo continuar com a mesma prestação, em que ele “(...) cai com qualquer toquezinho e chora, chora, chora” a vitória portuguesa torna-se impossível. Na companhia de Bella Miller, estava Nazaré Lima, de nacionalidade brasileira. Ora, com o Brasil fora da competição, afirma que agora irá apoiar Portugal e que “os brasileiros apoiam sempre Portugal”.

O adepto José António Cardoso também acredita que este será um jogo difícil de prever pelo facto das “duas equipas serem bastante equilibradas, tudo pode acontecer (...) um pequeno deslize, falta de concentração ou até mesmo o maior empenho num determinado momento que mova as emoções, pode fazer de facto a diferença no resultado”.

Acrescenta, ainda, que o resultado da final da Liga das Nações de 2025, em que Portugal e Espanha se enfrentaram pela última vez, pode também influenciar a postura das selecções, sendo que “a Espanha pode entrar em campo um pouco mais temerosa relativamente ao desempenho dos portugueses".

A adepta Arlete Faria “está esperançosa” que Portugal vença o confronto. “Esperemos que Portugal ganhe pelo menos um a zero”. Quando questionada sobre as afirmações de Cristiano Ronaldo sobre este ser o seu último mundial de futebol, afirma que "tudo tem um fim" e que CR7 “não ia ser uma excepção”, acrescentando que “foi um grande jogador (...) e é um grande madeirense”.

Relativamente às últimas declarações de Cristiano Ronaldo acerca de este ser o seu último mundial, os inquiridos concordam que a sua ausência será sentida. Para José Santos, “Portugal só é bom por causa do Ronaldo e só está no M undial por causa dele”.

Já Bella Miller afirma: “Isso é o que ele diz, o dinheiro fala sempre mais alto”. No entanto, para José António Cardoso, “se ele diz que sai quando for do entendimento dele, e se o afirma agora que esse é o seu entendimento, é que este será mesmo o seu último mundial” e “isso é coerente com a expectativa que ele tem criado”.

Os inquiridos afirmam que Portugal tem capacidade para passar para a próxima fase do campeonato, mas não deixam de frisar a potencialidade do adversário, concluindo que o encontro desta noite tem capacidade de ser excepcional se ambas as equipas actuarem ao nível que se espera.

Este texto foi elaborado pelos estagiários Vitória Santos e Tiago Gouveia, sob a supervisão do editor-executivo João Filipe Pestana