PS-M confirma vinda do secretário-geral José Luís Carneiro à Madeira

Conforme noticia o DIÁRIO na edição impressa de hoje, o secretário-geral do PS desloca-se à Madeira nos próximos dias 6 e 7 deste mês, segunda e terça-feira, no âmbito do roteiro que o partido está a realizar por todo o País subordinado à temática da Economia do Mar.

Através de comunicado enviado hoje à imprensa, o PS-M refere que, durante estes dois dias, José Luís Carneiro, acompanhado pela presidente do PS-M, Célia Pessegueiro, e outros elementos do partido, irá contactar com representantes das diversas áreas de actividade ligadas ao mar, nomeadamente investigadores, pescadores, armadores e agentes turísticos.