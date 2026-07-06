Casas de luxo com piscina na Madeira valem mais 29% mas oferta no segmento cai 27%

A ilha da Madeira surge como um dos mercados nacionais onde as piscinas mais valorizam as casas de luxo, mas onde a oferta destes imóveis está a ficar cada vez mais escassa, segundo dados do idealista/data referentes ao período entre Março e Maio de 2026.

De acordo com a análise, a oferta de casas exclusivas à venda com piscina caiu no último ano em três territórios: no distrito de Lisboa, na ilha da Madeira e no Porto, com a Madeira a registar uma quebra de 27%, menos 17% na capital portuguesa e -3% na 'capital' do norte..

Ainda assim, a Região destaca-se pela relação inversa entre oferta com e sem piscina face à tendência nacional: enquanto no Porto, em Lisboa e em Aveiro há muito menos oferta de habitações premium com piscina do que sem, em Setúbal (+87%), na Madeira (+29%) e em Faro (+15%) a oferta de casas com este espaço exterior é bem superior.

Quanto à valorização, os dados mostram que em Lisboa as casas de luxo à venda com piscina são 25% mais caras do que as que não têm este extra, verificando-se o mesmo, embora com valorizações abaixo de 10% , no Porto, em Setúbal e na ilha da Madeira (3%).

No que respeita à evolução anual dos preços, a Madeira destaca-se pela estabilidade: enquanto em Lisboa e em Faro as casas premium com piscina estão ligeiramente mais baratas, e no Porto e em Setúbal os preços aumentaram, na ilha da Madeira os valores mantiveram-se estáveis no último ano.

Em termos de valor absoluto, a Madeira surge no top do preço mediano nacional: as casas de luxo com piscina mais caras situam-se no distrito de Lisboa, com o preço mediano em 1.760.000 euros, seguidas do Porto (1.525.000 euros) e da ilha da Madeira (1.500.000 euros).