Coreia do Sul vai formar 500 mil soldados na utilização de drones

O governo sul-coreano vai formar 500 mil soldados para o uso de drones e adquirir 20 mil destes aparelhos, apostando em "mudar a natureza" das suas forças armadas, confrontadas com a ameaça da Coreia do Norte.

"No futuro, todos os soldados estarão equipados com a capacidade de operar drones como uma segunda arma pessoal", afirmou o ministro da Defesa da Coreia do Sul, Ahn Gyu-baek.

O ministério da Defesa sul-coreano declarou que o treino de meio milhão de "guerreiros de drones" alinha-se aos planos de "mudar a própria natureza das suas forças armadas, indo além de um simples aumento no poderio militar".

A Coreia do Norte --- tecnicamente ainda em guerra com o Sul --- "continua a desenvolver suas diversas capacidades aéreas não tripuladas, representando uma ameaça crescente" às forças armadas, infraestruturas críticas e instalações civis", acrescentou Ahn.

Seul manifestou ainda que pretende adquirir mais de 20 mil drones de baixo custo, incluindo unidades de reconhecimento de curto alcance e pequenos drones "kamikaze" e avançar com o programa K-LUCAS --- um drone de longo alcance projetado para atacar alvos mais importantes.

As forças armadas sul-coreanas também querem adquirir gradualmente capacidade antidrone --- como armas de energia direcionada (lasers) e drones intercetores, promovendo a produção nacional neste setor da indústria de Defesa.