Receita fiscal do Estado aumenta 2,2% até Maio para 22.209,6 milhões de euros

O Estado arrecadou 22.209,6 milhões de euros em impostos até maio, um aumento de 2,2% face ao período homólogo, revelou a síntese de execução orçamental hoje divulgada.

"Em maio de 2026, a receita fiscal acumulada do subsetor Estado totalizou 22.209,6 milhões de euros, representando um acréscimo de 483,3 milhões de euros (2,2%) face ao período homólogo", lê-se no documento hoje publicado pela Entidade Orçamental (antiga Direção-geral do Orçamento).

Do lado dos impostos diretos houve uma quebra de 1,3% na receita, face ao mesmo período de 2025, que refletiu um decréscimo da receita líquida de IRC (Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas) em 86,2 milhões de euros.

Já a receita líquida do IRS (Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares) cresceu 0,1%, apesar do aumento dos reembolsos em 340,6 milhões de euros.