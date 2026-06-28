Resgatada sobrevivente dos sismos na Venezuela presa quase 72 horas nos escombros

Membros da Unidade Militar de Emergência (UME) de Espanha destacados na Venezuela resgataram no sábado uma pessoa que esteve quase 72 horas debaixo dos escombros de um edifício, indicou o Ministério da Defesa espanhol.

O edifício destruído devido aos dois sismos que ocorreram na Venezuela, na quarta-feira, pertence ao bairro residencial Vistamar, em La Guaira, a norte da capital, Caracas, uma das zonas mais afetadas pelos sismos.

A equipa da UME, com 59 elementos, participa na operação de emergência de busca e salvamento de vítimas nesta zona e resgatou no sábado um outro sobrevivente do sismo.

Estes resgates juntam-se a outros três, um idoso e dois netos, realizados pela Equipa de Emergência e Resposta Imediata da Comunidade de Madrid (ERICAM) nos escombros de outro edifício, informou o Serviço de Emergência 112 da Comunidade de Madrid, segundo a agência noticiosa espanhola EFE.

Os dois sismos que foram registados na Venezuela, na quarta-feira, causaram pelo menos 1.430 mortos e 3.328 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.

Entre os mortos, há pelo menos 48 portugueses e lusodescendentes, e outros 83 estão desaparecidos ou incontactáveis.

Segundo a ONU, mais de 50 mil pessoas estão desaparecidas.

Vários países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

A base de operações da missão portuguesa de resposta aos sismos na Venezuela será instalada na localidade de Catia la Mar, em La Guaira, uma zona de grande concentração de portugueses e lusodescendentes.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo e foram seguidos por mais de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na capital Caracas e na região de La Guaira.