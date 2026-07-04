Governo elogia Santa Casa da Misericórdia de Machico pelos 497 anos de história

Quase cinco séculos ao serviço da comunidade foram assinalados hoje em Machico, numa cerimónia evocativa do 497.º aniversário da Santa Casa da Misericórdia local, presidida pela provedora, Nélia Martins, e que contou com a presença da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, em representação do presidente do Governo Regional, que não se poupou nos elogios à entidade já a caminho do quinquicentenário.

Na sessão solene, a governante sublinhou o percurso histórico da instituição na promoção da dignidade humana, destacando a sua capacidade de se adaptar às diferentes épocas sem se afastar da missão original. "Celebramos hoje quase cinco séculos de uma instituição que soube atravessar diferentes épocas da nossa história, permanecendo sempre fiel à missão que esteve na origem da sua fundação: cuidar das pessoas, proteger os mais vulneráveis e afirmar, em cada tempo, a dignidade da pessoa humana", afirmou.

Paula Margarido deixou também claro que o Governo Regional vê na Santa Casa da Misericórdia de Machico um parceiro estratégico incontornável na concretização das políticas sociais, dado o leque alargado de respostas que disponibiliza à comunidade. "Hoje, esta instituição continua a desempenhar um papel absolutamente essencial na vida do concelho de Machico e da Região, através de respostas dirigidas à infância, às pessoas idosas, à reabilitação, à saúde, ao apoio alimentar, à mobilidade e ao acompanhamento das situações de maior vulnerabilidade, constituindo um parceiro indispensável na promoção da coesão social e da qualidade de vida da população", frisou.

A coincidência da data com o Dia de Santa Isabel de Portugal não passou despercebida à governante, que considerou a celebração especialmente simbólica. "Esta celebração assume um simbolismo muito próprio por coincidir com o dia em que evocamos Santa Isabel de Portugal, figura maior da nossa História, cuja memória permanece associada aos valores da solidariedade, da justiça e da atenção aos mais vulneráveis", referiu.

A iniciativa juntou esta tarde entidades civis, militares, religiosas e autárquicas, entre as quais Odete Ornelas, presidente do Conselho Fiscal da instituição; Ambrósio Teixeira, vice-presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, em representação de Nivalda Gonçalves; Marco Nunes, comandante da GNR de Machico; Hugo Marques, presidente da Câmara Municipal de Machico; João Bosco, presidente da Assembleia Municipal; os presidentes das Juntas de Freguesia de Machico e de Água de Pena, Pedro Viveiros e Magno Mendonça; os provedores das santas casas da Misericórdia de Santa Cruz e da Calheta, Savino Correia e Mário Nunes; o Padre Paulo Sérgio, capelão da Santa Casa da Misericórdia de Machico; e José Maria Dias, presidente da Escola Básica e Secundária de Machico.

O programa da cerimónia incluiu ainda a exibição de um vídeo institucional produzido por jovens da Associação de Caráter Juvenil Neblina, João Brás e Diogo Tetónio, bem como a inauguração de duas exposições com trabalhos de alunos da Escola Básica e Secundária de Machico, uma delas dedicada às "Obras de Misericórdia", já na sua terceira edição.