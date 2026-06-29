Conselho da UE quer melhor preparação para época de incêndios

O Conselho da União Europeia (UE) quer que os Estados-membros estejam mais bem preparados para enfrentar e recuperar de fogos florestais, depois de no verão passado ter ardido uma área recorde de mais de um milhão de hectares.

O Conselho adotou, esta segunda-feira, uma recomendação sobre a gestão integrada do risco de incêndios florestais, estabelecendo um quadro abrangente para ajudar os Estados-membros a prevenir, preparar-se, responder e recuperar-se melhor dos incêndios florestais, segundo um comunicado.

A recomendação surge na sequência de uma época de 2025 que bateu todos os recordes, durante a qual arderam mais de um milhão de hectares em toda a UE, quase metade em Portugal e Espanha, e que desencadeou um número sem precedentes de ativações do mecanismo de proteção civil da UE.

O Conselho incentiva os Estados-membros a reforçarem a prevenção através de uma gestão sustentável das florestas e do território, a melhorarem a preparação mediante uma maior utilização de dados, avaliações de risco e sistemas de alerta precoce, e a aumentarem a cooperação e a interoperabilidade na resposta aos incêndios.

A recomendação destaca ainda a importância de sensibilizar a opinião pública, apoiar as comunidades locais, melhorar a recuperação pós-incêndio e reforçar a governação e o financiamento a longo prazo para a gestão do risco de incêndios. Reconhecendo que o risco de incêndios afeta cada vez mais grande parte da Europa e tem, frequentemente, implicações transfronteiriças, a recomendação sublinha o valor de uma cooperação mais estreita entre os Estados-membros e com os parceiros internacionais para melhorar a gestão do risco de incêndios rurais.

A recomendação dos 27 promove uma abordagem mais coordenada e integrada, que abrange todo o ciclo de gestão do risco de catástrofes, considerando que o risco de incêndios rurais continua a aumentar em toda a Europa.

Na época passada, foram registados 22 grandes incêndios só em Portugal e em Espanha, queimando 460.585 hectares - quase metade da área total ardida da UE.