"Mundo precisa de liderança que garanta a liberdade e a vida"

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agradeceu hoje aos EUA pelo apoio militar na guerra contra a Rússia e afirmou que o mundo precisa de uma liderança que garanta a proteção da liberdade e da vida.

Numa mensagem publicada nas suas redes sociais, Zelensky recordou que hoje se comemora o 250.º aniversário da independência dos Estados Unidos, "um dos sonhos mais brilhantes, fortes e influentes da humanidade: o de uma nação independente, livre e próspera que defende a liberdade das pessoas, a fé e a busca da felicidade".

Esse sonho, disse, ajudou outras nações a "manterem-se firmes e a serem livres".

Especialmente no século XX, afirmou, quando os EUA ajudaram, durante a Segunda Guerra Mundial, a salvar o mundo "do domínio dos tiranos e construíram as alianças e parcerias que, pela primeira vez, proporcionaram a grande parte da humanidade uma paz duradoura e a oportunidade de se desenvolver em liberdade".

Agora, no século XXI, afirmou Zelensky, "a influência e a importância dos Estados Unidos certamente não são menores".

"E vemos isso com especial clareza na Ucrânia, que luta pela sua independência, pela sua liberdade e pelo direito do nosso povo à felicidade com praticamente a mesma esperança, o mesmo propósito e a mesma determinação com que os norte-americanos conquistaram e defenderam a sua própria independência", sublinhou.

E prosseguiu: "Valorizamos profundamente o apoio dos Estados Unidos, especialmente agora, durante a guerra em grande escala da Rússia contra a Ucrânia".

O presidente ucraniano acrescentou que as armas norte-americanas --- desde os mísseis antitanque Javelin, no início da guerra, até aos sistemas de defesa antiaérea Patriot, posteriormente --- ajudaram a Ucrânia a defender-se contra o país invasor.

"Quando pedimos aos Estados Unidos os sistemas Patriot, acreditamos que os valores de respeito pela vida e pelas pessoas que prevaleceram há 250 anos voltarão a prevalecer hoje. O mundo precisa de uma liderança que garanta a proteção da liberdade e da vida", enfatizou.