Albuquerque em contacto permanente com a comunidade madeirense na Venezuela

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, esteve reunido em Lisboa, esta sexta-feira, com a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, tendo abordado também a situação da Venezuela, país a viver uma tragédia depois de ter sido abalado por dois sismos de magnitude 7,2 e 7,5 na escala de Richter, com epicentro a cerca de 200 quilómetros de Caracas.

Albuquerque, que acompanha muito atentamente a situação, particularmente junto da vasta comunidade madeirense residente no país, refere que “neste momento a situação é muito preocupante, uma corrida contra o tempo” para encontrar e resgatar sobreviventes. “Neste momento há já uma decisão a nível nacional de mandar uma força de protecção civil com a participação da Madeira e dos Açores”, referiu.

“Algumas famílias já nos informaram que os seus entes queridos pereceram nesta tragédia. A prioridade é salvar as pessoas, tratar dos feridos, mas depois vai ser um processo de reconstrução muito difícil”, acrescentou o presidente do Governo Regional.

“Uma das nossas maiores diásporas estão na Venezuela, temos ligações afectivas, acho que não há nenhuma família na Madeira que não tenha ligação à Venezuela, vamos tentar ajudar na medida do possível. O meu chefe de gabinete em princípio vai num destes aviões de apoio para acompanhar no terreno e termos um contacto permanente com a comunidade”, concluiu Miguel Albuquerque.