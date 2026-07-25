FC Porto apresenta plantel de 31 jogadores com apenas três reforços

O FC Porto apresentou hoje aos sócios um plantel de 31 jogadores para a época futebolística 2026/27, numa altura em que os 'azuis e brancos' contam apenas com três reforços na procura pela revalidação do título nacional.

No Estádio do Dragão, no Porto, antes do encontro particular diante do Aston Villa, de apresentação aos sócios e adeptos, os jogadores foram chamados individualmente perante os adeptos sem surpresas, contrastando com a cerimónia da época transata, que marcou a chegada do avançado neerlandês Luuk de Jong.

O guarda-redes Diogo Costa foi um dos nomes apresentados - e mais aplaudidos pelas bancadas -, num cenário em que a sua continuidade é incerta, e vai manter a camisola '99', apesar do apelo do presidente André Villas-Boas, que pretendia dar-lhe o número '2', em homenagem ao malogrado capitão e diretor do futebol Jorge Costa.

Após ter realizado o maior gasto no reforço do plantel da sua história em 2025/26, investimento que resultou na conquista do campeonato nacional, o FC Porto apresenta-se agora bem mais comedido no mercado, com André Silva, Hwang In-beom e João Afonso a serem as únicas adições ao plantel até ao momento.

O avançado André Silva chegou dos espanhóis do Elche a custo zero, no regresso do internacional português à cidade 'invicta' nove anos depois, com a perspetiva de poder assumir protagonismo na frente de ataque perante a lesão de Samu, que tem apenas previsto o seu regresso em novembro.

Já o sul-coreano Hwang In-beom, vindo do vice-campeão neerlandês Feyenoord, por 4,5 milhões de euros, surge para o meio-campo 'azul e branco', substituindo Fofana, que regressou ao Rennes após período de empréstimo, na oferta de uma alternativa a Victor Froholdt na posição 'oito'.

Já o guardião internacional jovem português João Afonso, de apenas 19 anos, que veio do Estrela da Amadora, é uma aposta a longo prazo, que deverá assegurar tempo de jogo na equipa B, uma vez que parte atrás de Diogo Costa, Cláudio Ramos e João Costa na hierarquia por um lugar na posição.

O centrocampista Stephen Eustáquio reintegrou os trabalhos às ordens do técnico Francesco Farioli, após empréstimo aos norte-americanos do Los Angeles FC, e vai permanecer no plantel até encontrar uma situação definitiva, como já assumiu Villas-Boas, sendo pouco provável que integre o grupo final.

Destacou-se ainda a presença de quatro jovens da formação portista, Luís Gomes, Bernardo Lima, Tiago Silva e Duarte Cunha, que continuam a trabalhar com o plantel principal, ao contrário de Gonçalo Ribeiro, Yoan Pereira, Gabriel Brás, Erik Granaas, Mateus Mide, Tiago Andrade e Eduardo Ferreira, que estagiaram em Inglaterra, mas já hoje alinharam pela equipa B.

Os 'dragões' terão a sua estreia oficial frente ao Torreense, detentor da Taça de Portugal, da II Liga, em 01 de agosto, a contar para a Supertaça Cândido de Oliveira, no Estádio Municipal de Coimbra.

Plantel provisório para 2026/27:

- Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos, João Costa e João Afonso (ex-Santa Clara).

- Defesas: Kiwior, Bednarek, Zaidu, Nehuén Pérez, Alberto Costa, Prpic, Martim Fernandes, Francisco Moura e Luís Gomes.

- Médios: Eustáquio (ex-Los Angeles FC, EUA), Froholdt, Gabri Veiga, Pablo Rosario, Hwang In-beom (ex-Feyenoord, Hol), Alan Varela, Rodrigo Mora, Vasco Sousa, Tiago Silva e Bernardo Lima.

- Avançados: William Gomes, Samu, Pepê, Borja Sainz, André Silva (ex-Elche, Esp), Deniz Gül, Pietuszewski e Duarte Cunha.