Trump acusa Teerão de mentir a avisa que está a "perder a fé" no diálogo

O Presidente norte-americano, Donald Trump, acusou hoje os negociadores iranianos de mentirem e disse que está "a perder a fé" nas conversações para pôr fim ao conflito com a República Islâmica.

"Estou a perder a fé neles porque mentem", disse o líder da Casa Branca aos jornalistas durante uma reunião com a sua administração realizada no retiro presidencial de Camp David, nos arredores de Washington.

Trump alegou que as forças iranianas "dispararam cinco mísseis", depois de os Estados Unidos terem interrompido os seus ataques na última semana para abrir espaço às negociações.

"Intercetámo-los, mas estávamos no meio das negociações", condenou.

O Presidente norte-americano insistiu que "os iranianos querem sempre conversar, mas quebram a sua palavra com demasiada frequência", embora os seus enviados da Casa Branca, Steve Witkoff e Jared Kushner, bem como o vice-presidente, JD Vance, e o secretário de Estado, Marco Rubio, continuem envolvidos nas negociações.

Após cinco meses de conflito, iniciado em 28 de fevereiro com a ofensiva conjunta dos Estados Unidos e de Israel, a guerra voltou a intensificar-se nas últimas semanas com o colapso do cessar-fogo assinado em junho.

Há meses que Trump procura um acordo com Teerão para pôr fim a uma guerra impopular entre o eleitorado norte-americano e que fez disparar os preços dos bens petrolíferos.

Se as negociações falharem, o líder dos Estados Unidos tem insistido na ameaça de que os ataques aéreos serão retomados, depois de terem sido interrompidos na semana passada, ao fim de 13 dias consecutivos.

As conversações são centradas no levantamento do bloqueio militar do Irão ao tráfego marítimo comercial no estreito de Ormuz e no programa nuclear iraniano.

No final de junho, Omã criou, com o apoio dos Estados Unidos, um corredor marítimo temporário isento de taxas para facilitar a passagem pelo estreito.

O Irão respondeu com ataques a embarcações que utilizavam essa rota, o que levou Washington a intensificar os bombardeamentos em território iraniano.