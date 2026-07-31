UMa lança programa de formação avançada para qualificar trabalhadores da Administração Pública regional

A Universidade da Madeira (UMa), através do Centro de Desenvolvimento Académico (CDA), vai lançar, a partir de Setembro, o Programa de Formação Avançada DEI+RAM – Modernização e Qualificação da Administração Pública da Região Autónoma da Madeira, destinado a trabalhadores e dirigentes da Administração Pública regional.

A iniciativa pretende reforçar as competências dos profissionais em áreas consideradas estratégicas para a modernização dos serviços públicos, como a gestão de dados e inteligência artificial, sustentabilidade, eficiência energética, economia circular, gestão de projectos, inovação, design de serviços públicos centrados no cidadão, bem como liderança e gestão de equipas.

O programa encontra-se estruturado em três grandes áreas temáticas: Formação Digital, Formação Verde e Formação Organizacional, integrando um total de dez módulos curriculares de nível QNQ 6, desenvolvidos especificamente para responder às necessidades institucionais, territoriais e estratégicas da Região Autónoma da Madeira. A Formação Digital terá uma carga horária de 90 horas e inclui os módulos de Transformação Digital e Inteligência Artificial na Administração Pública, Inteligência Artificial e Dados para a Gestão Pública e Gestão de Dados, Interoperabilidade e Cibersegurança na Administração Pública.

Já a Formação Verde compreende 50 horas, distribuídas pelos módulos de Eficiência Energética e Sustentabilidade Ambiental nos Serviços Públicos e Economia Circular e Compras Sustentáveis na Contratação Pública.

Por sua vez, a Formação Organizacional contará com 130 horas e abordará temas como Gestão de Projectos Financiados e Compliance Europeu, Inovação e Design de Serviços Públicos, Gestão de Pessoas e Liderança Colaborativa na Administração Pública, Comunicação Pública e Transparência nos Serviços Públicos e Gestão de Risco e Resiliência Organizacional na Administração Pública.

As acções de formação são gratuitas e decorrerão entre Setembro de 2026 e Março de 2027, no Edifício da Reitoria, instalado no Colégio dos Jesuítas.

As inscrições para a vertente de Formação Digital já se encontram abertas e prolongam-se até 4 de Setembro, podendo ser efectuadas através da página do Centro de Desenvolvimento Académico da UMa. Podem candidatar-se trabalhadores com vínculo laboral a entidades públicas, mediante apresentação de declaração emitida pela respectiva entidade empregadora. A realização de cada módulo dependerá da existência de um número mínimo de participantes.

O Programa de Formação Avançada integra a operação 'Reforço das Capacidades Digitais, Ecológicas e de Inovação para a Administração Pública da Região Autónoma da Madeira (DEI+RAM)', enquadrada no Programa Madeira 2030 e financiada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e pelo Fundo Social Europeu Mais (FSE+), articulando-se com a Estratégia de Transformação Digital da Região, o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e o Programa Operacional Regional 2021-2027