Governo lança encontro regional para valorizar quem cuida dos idosos

A secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, participou esta sexta-feira, em representação do presidente do Governo Regional, nas comemorações do 24.º aniversário da Associação Santana Cidade Solidária, presidida por Nélio Pestana Gouveia, celebração integrada na tradicional Festa de São Joaquim, padroeiro da instituição.

Perante uma plateia composta por mais de uma centena de participantes, entre residentes do Lar de Idosos de Santana, familiares, colaboradores, voluntários e representantes de diversas entidades, a governante destacou a importância desta celebração para o concelho de Santana e para todos aqueles que, ao longo dos anos, têm contribuído para fazer da Associação Santana Cidade Solidária uma referência regional na prestação de respostas sociais.

Na sua intervenção, Paula Margarido sublinhou que "esta festa recorda a importância de valorizar os idosos, proteger os mais vulneráveis e reconhecer aqueles que dedicam a sua vida ao serviço dos outros"

A governante enalteceu igualmente o percurso da Associação Santana Cidade Solidária, felicitando a instituição pelos seus 24 anos de existência. "Parabéns por estes 24 anos de um percurso verdadeiramente digno de reconhecimento. Em pouco mais de duas décadas, tornaram-se uma das associações da Região com maior número de beneficiários diretos, apoiando actualmente cerca de 600 pessoas através das suas diversas respostas sociais", afirmou.

Em nome do presidente do Governo Regional, Paula Margarido deixou uma palavra de profundo reconhecimento ao presidente da Associação Santana Cidade Solidária, Nélio Pestana Gouveia, extensiva aos órgãos sociais, colaboradores, voluntários e a todos os que, diariamente, contribuem para a concretização da missão da instituição.

Uma palavra de especial apreço foi igualmente dirigida à direcção do Lar de Idosos de Santana, aos seus trabalhadores e a todos os que colaboraram na organização da Festa de São Joaquim, "pelo trabalho inexcedível que desenvolvem todos os dias e pelo empenho colocado na preparação de uma celebração que é já uma das grandes tradições do concelho".

Foi neste contexto de valorização das instituições sociais e dos seus profissionais que Paula Margarido anunciou a realização do encontro regional 'O Sentido do Cuidar', que decorrerá no próximo dia 21 de Outubro, na Quinta do Furão.

A iniciativa, promovida pela Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, em parceria com a Associação Santana Cidade Solidária, pretende reconhecer e valorizar o trabalho dos Ajudantes de Acção Direta, promovendo espaços de reflexão sobre uma profissão muitas vezes discreta, mas absolutamente essencial nas Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas.

"Reconhecer o trabalho diário dos Ajudantes de Acção Direta, promovendo espaços de reflexão em torno de uma função muitas vezes discreta, mas indispensável nas Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas, é um dos grandes propósitos desta iniciativa", destacou Paula Margarido.

O encontro reunirá especialistas, dirigentes, profissionais e investigadores, contando com conferências, painéis temáticos, testemunhos e momentos de debate dedicados aos principais desafios do cuidado à pessoa idosa em contexto residencial, promovendo igualmente a partilha de boas práticas e a valorização de quem diariamente assegura este serviço de proximidade.

A celebração integrou a Eucaristia presidida por D. Rui Gouveia, Bispo Auxiliar de Lisboa, seguida da tradicional procissão em honra de São Joaquim, das intervenções institucionais e das comemorações do 24.º aniversário da Associação Santana Cidade Solidária.

A iniciativa contou ainda com a presença da deputada à Assembleia Legislativa da Madeira, Cláudia Perestrelo, do presidente da Câmara Municipal de Santana, Dinarte Fernandes, e de representantes de diversas instituições.

O programa incluiu momentos de animação musical com Tiago Freitas, a Banda Municipal de Santana e o Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santana, numa celebração que reuniu mais de uma centena de participantes e que continua a afirmar-se como uma das mais relevantes expressões da identidade comunitária e solidária do concelho de Santana.