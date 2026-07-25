Primeiro-ministro francês alerta para dificuldades com incêndios em Gironda

O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, alertou hoje para dificuldades nas próximas horas causadas pelos incêndios no departamento de Gironda, no sudoeste do país.

"As próximas horas poderão ser difíceis" em Gironda, onde violentos incêndios florestais estão a devastar a região, alertou hoje Sébastien Lecornu, referindo que as previsões meteorológicas "voltam a ser desfavoráveis".

"A situação continua particularmente crítica em Gironda. A mudança abrupta das condições meteorológicas de ontem [sexta-feira] alterou profundamente a dinâmica do incêndio. Depois de uma ligeira melhoria durante a noite e esta manhã, a previsão volta a ser desfavorável", explicou à emissora X, após uma reunião interministerial de crise.