Quinta da Caldeira e CRESCER promovem programa intensivo para crianças

A Quinta da Caldeira, em parceria com o CRESCER – CADI, vai promover a versão intensiva do programa 'Brinca e Lê na Quinta', uma iniciativa dirigida a crianças dos 5 aos 7 anos que pretende estimular o desenvolvimento das competências essenciais para a aprendizagem da leitura e da escrita, através de actividades realizadas em ambiente natural.

O programa será dinamizado pela terapeuta da fala Patrícia Jerónimo e decorrerá nos dias 1, 5, 8, 12 e 15 de Agosto, bem como 2 de Setembro, entre as 17h00 e as 19h00, na Quinta da Caldeira. Em cada uma das datas estão previstas duas sessões.

A iniciativa recorre a estratégias baseadas na evidência científica, incidindo sobre áreas fundamentais como o desenvolvimento da linguagem, a consciência fonológica, os pré-requisitos da leitura e da escrita, as competências motoras e a aprendizagem através do brincar.

Segundo a organização, o contacto com a natureza constitui um elemento diferenciador do programa, proporcionando às crianças experiências significativas e motivadoras que favorecem o desenvolvimento global de forma activa e envolvente.

A parceria entre a Quinta da Caldeira e o CRESCER pretende reforçar o compromisso das duas entidades na promoção de respostas especializadas na área do desenvolvimento infantil, aproximando a intervenção terapêutica de contextos naturais e enriquecedores.

As inscrições para o programa já se encontram abertas, sendo as vagas limitadas. Os interessados podem obter mais informações e efectuar a inscrição através do endereço de correio electrónico [email protected] ou do contacto telefónico 924 787 027.