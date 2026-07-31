Kris Meeke dá toque no Santo da Serra e deixa destroços na estrada

O piloto Kris Meeke deu um toque, esta manhã, na 2.ª Prova Especial de Classificação (PEC 2) do Rali da Madeira, disputada no Santo da Serra, acabando por deixar várias peças da viatura espalhadas pela estrada.

O britânico embateu ligeiramente num muro durante a especial, provocando danos no carro.

As imagens, captadas por espectadores no local, mostram os destroços deixados na via após o toque, num episódio que evidencia a exigência das classificativas madeirenses, onde a margem para erro é reduzida.

Veja os vídeos: