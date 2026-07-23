Provas finais e exames nacionais registam elevada participação na 2.ª fase

Realizaram-se, esta quinta-feira, 23 de julho, a Prova Final do Ensino Básico de Matemática, do 9.º ano de escolaridade, e os Exames Finais Nacionais da 2.ª fase do Ensino Secundário, envolvendo disciplinas dos 11.º e 12.º anos.

Na Prova Final de Matemática, realizada em 18 escolas, participaram 57 dos 58 alunos inscritos, correspondendo a uma taxa de participação de 98,3%.

No Ensino Secundário, o Exame Final Nacional de Biologia e Geologia decorreu em 15 escolas, tendo sido realizado por 258 dos 276 alunos inscritos, o que representa uma participação de 93,5%.

O Exame Final de História B realizou-se em três escolas, com a participação da totalidade dos quatro alunos inscritos.

Em Geometria Descritiva, a prova decorreu em seis escolas e contou com a presença de 20 dos 22 alunos inscritos, registando uma taxa de participação de 90,9%.

O Exame Final de Alemão foi realizado numa escola, tendo participado os dois alunos inscritos. Também o Exame Final de Francês decorreu em três escolas, com a participação da totalidade dos três candidatos inscritos.

Já o Exame Final de História A, do 12.º ano de escolaridade, foi realizado em 11 escolas por 48 dos 54 alunos inscritos, correspondendo a uma taxa de participação de 88,9%.