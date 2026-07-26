Sky Sports coloca alemão Samy Bamba no Marítimo
O jogador é dos quadros do Bochum e jogou no Willem II dos País Baixos
Segundo noticia do jornalista Florian Plettenberg, da Sky Sport Alemanha, Samy Bamba está perto de assinar pelo Marítimo, oriundo do Bochum, da Bundelisga 2.
De acordo com aquela canal, o jogador manifesta vontade em jogar no Marítimo, existindo já um acordo com os verde-rubros, faltando apenas acertar com o clube germânico
O extremo, de 22 anos, foi formado no Borussia Dortmund, onde esteve até à temporada de 2023/24. Chegou a alinhar em dois jogos pela equipa principal em 2024, antes de transferir-se para o Bochum. Na última temporada foi emprestado ao Willen II dos Países Baixos, pelo qual alinhou em 36 jogos e anotou dois golos, e esteve na subida do clube neerlandês à I Liga via play-off.