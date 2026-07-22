Chega quer ligação aérea directa entre a Madeira e a África do Sul

O grupo parlamentar do Chega (CH) na Assembleia da República apresentou um projecto de resolução que recomenda ao Governo da República a criação de uma ligação aérea directa e regular entre a Madeira e a África do Sul.

A iniciativa, anunciada hoje em nota de imprensa divulgada pelo deputado madeirense Francisco Gomes, pretende reforçar a mobilidade entre os dois territórios, aproximar a diáspora madeirense e potenciar as relações económicas, culturais e turísticas.

Segundo o CH, a proposta resulta de um compromisso assumido pelo líder parlamentar do partido, Pedro Pinto, durante a sua mais recente deslocação à Madeira, onde participou em vários eventos institucionais e partidários, incluindo as primeiras Jornadas Autárquicas do Chega-Madeira.

O projecto foi desenvolvido no âmbito da 14.ª Comissão Parlamentar de Infraestruturas, Habitação e Mobilidade, da qual Francisco Gomes é coordenador do grupo parlamentar do partido.

No comunicado, sublinha que a criação da rota responde a uma reivindicação antiga da comunidade madeirense, recordando os laços históricos existentes entre a Região e a África do Sul, país que acolhe uma das maiores comunidades de emigrantes madeirenses e portugueses.

"Durante décadas, milhares de madeirenses ajudaram a construir a África do Sul e mantiveram sempre uma ligação afectiva, familiar e económica à sua terra. É incompreensível que continue a não existir uma ligação aérea directa e regular entre estes dois territórios", afirma o deputado, citado na nota.

O CH considera que uma ligação aérea regular poderá contribuir para dinamizar o turismo, facilitar as deslocações familiares e abrir novas oportunidades de cooperação económica entre a Madeira e a África do Sul.

E garante que o CH "continuará a defender uma Madeira mais ligada ao mundo, mais próxima da sua diáspora e com uma rede de ligações aéreas que responda às necessidades dos madeirenses e não apenas aos interesses comerciais das companhias aéreas", defende Francisco Gomes.

O partido refere ainda que continuará a apresentar iniciativas relacionadas com a continuidade territorial e com o reforço das ligações da Região às comunidades madeirenses residentes no estrangeiro.