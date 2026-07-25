Descarga ilegal de resíduos motiva acção de fiscalização em Câmara de Lobos

Na sequência de uma descarga ilegal de resíduos num dos pontos de recolha localizados em Câmara de Lobos, a Água e Resíduos da Madeira (ARM) e a Guarda Nacional Republicana (GNR) realizaram uma acção conjunta de fiscalização, no âmbito do protocolo de cooperação celebrado entre a SRAP-ARM e a GNR.

A acção contou também com a participação da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, que em articulação com as restantes entidades, reforçaram o compromisso de vigilância e de intervenção contínua na prevenção de comportamentos lesivos para o ambiente.



Segundo uma publicação nas redes sociais, a ARM informa que disponibiliza um serviço gratuito de recolha de monstros e resíduos verdes, mediante agendamento, através da Linha Verde 800 910 500 ou em qualquer balcão de atendimento. "Se presenciar o abandono ilegal de resíduos, denuncie a situação através da Linha SOS Ambiente e Território da GNR – 808 200 520."