51 professores aceitaram colocação no continente

A notícia que faz a machete da edição de hoje do seu DIÁRIO dá conta de que 51 professores aceitaram uma colocação no continente. Saídas da Região criam pressão sobre a gestão dos recursos humanos docentes, alerta secretária da Educação, Elsa Fernandes. Das 31 escolas afectadas, 15 são do 1.º Ciclo do Ensino Básico.

À primeira página chamamos, também, a notícia que revela que a Madeira tem um novo género botânico endémico. Em estreia mundial, ‘Madeirina’ foi o nome escolhido pelos investigadores para renomear a ‘Tolpis macrorhiza’, em jeito de homenagem à Região.

A antevisão do Rali da Madeira que acelera entre hoje e sábado. O Santo da Serra está em alta rotação esta noite ao ritmo da habitual festa, com os gigantes do asfalto a prometerem um duelo épico. Basso e Meeke estão entre os preferidos do público para o pódio.

Destacamos, ainda, que a autarquia dispensou 200 mil euros em medicamentos para idosos em Câmara de Lobos e que há um novo investimento de 14 milhões para combater perdas de água na Região.

Esta e outras notícias poderá ler na edição do seu DIÁRIO desta quinta-feira, disponível tanto em formato e-paper, como em papel, que poderá receber numa morada por si indicada. E para ficar a par do que se passa na Região, no País e no Mundo, ligue-se ao dnoticias.pt ou ouça a rádio TSF-Madeira.

Bom dia, com boas leituras!