Declarações de Luís Neves em destaque na imprensa nacional

Bom dia!

Estas são as primeiras páginas dos jornais nacionais desta quinta-feira, 30 de Julho de 2026.

Correio da Manhã

- "Ministro [Luís Neves] garante que poupou dinheiro ao Estado no caso do atrelado. "Piscina voltará a ser um tanque"

- "Drama na A2. Autocarro esquece criança em área de serviço. Pai obrigado a percorrer 200 km para resgatar filha de 11 anos. Condutor não verificou se os passageiros estavam a bordo"

- "Tempo de espera no atendimento da linha SNS 24 aumentou 10 vezes"

- "Lufthansa e Air France lutam pela TAP"

- "Justiça. Inspetor da PJ matou cão com 10 tiros"

- "Jered Leto acusado de agressão sexual"

- "Benfica-St Gallen: Marco Silva "Vamos passar a eliminatória"

- "Polémica. Árbitros recusam falar com (Pedro) Proença"

Visão:

- "Férias em Portugal. Luxo no meio da natureza"

- "Luís Neves. Responda, sr. ministro..."

- "Exames. O falso digital"

- "Ébola. A epidemia esquecida"

Público:

- "Nobel propõe tribunais a decidir em 90 dias para fazer crescer a economia"

- "Luís Neves. 'Estou totalmente legitimado e empoderado'"

- "Ministro admite eventuais irregularidades, mas sem o 'mínimo motivo para ser arguido'. O que Neves esclareceu e o que ficou por explicar"

- "Cuidados de Saúde. ULS Algarve não cobrou 1,2 milhões a estrangeiros"

- "PRR. Bruxelas vai financiar obras que estejam 90% completas"

- "Banca. CGD já tem comprador para banco no Brasil"

- "Ensino Superior. Bolsa de 1.057 euros para alunos mais pobres avança"

Jornal de Notícias:

- "Investigação ao tráfico de jogadores de futebol descobre mais 20 jovens enganados por academia"

- "Luís Neves. 'Nem sempre acertei, mas estive sempre do lado do bem'"

- "PS é o partido campeão nos projetos de lei aprovados "

- "Futebol. Benfica mete carne no assador e Braga sonha repetir feito na montra europeia"

- "Alimentação. Continente ganha ao Pingo Doce na batalha dos lucros"

- "Gaia. Pais contestam mudança de horários no 1º Ciclo"

- "O 'eclipse das nossas vidas' só poderá ser observado de novo em 2144"

Diário de Notícias:

- "Luís Neves diz-se 'empoderado' após quebrar silêncio sobre casos do atrelado e das obras"

- "Educação. Exames: resultado das reapreciações pode estar em risco"

- "Aviação. Air France e Lufthansa entregam propostas pela TAP"

- "Futuro. Sete candidatos e uma ONU em crise: voto no Conselho de Segurança testa forças na sucessão de Guterres"

- "Felipe Pathé Duarte. 'Há uma certa desatenção política e social ao extremismo jihadista'"

- "Liga Europa. Benfica: António Silva tem a confiança do treinador"

- "Cinema. A crise filosófica do Homem-Aranha"

Negócios:

- "Candidatos usam trunfo da manutenção na corrida à TAP"

- "Bondalti chega a acordo com bancos para dar nova vida à espanhola Ercros"

- "Aperto no crédito com impacto de 5%, aponta BCP"

- "Lex. Entre butiques e gigantes, mercado jurídico rejeita um vencedor único"

- "Semestre sorri à Sonae, mas castiga Jerónimo Martins"

Jornal Económico:

- "Receitas da EDP nos EUA continuam a crescer"

- "BCP lucra 566 milhões com impulso da Polónia"

- "Air France-KLM e Lufthansa em luta pela TAP já entregaram propostas vinculativas"

- "Luís Neves: Decisão do atrelado 'poupou dinheiro ao Estado'"

- "Mota-Engil estuda entrada na brasileira Odebrecht"

- "Jovens esgotam 56% da garantia estatal para comprar casa"

- "Lucro da Jerónimo Martins cai 3,5% para 260 milhões"

- "Fed mantém juros apesar do reacender das tensões em Ormuz"

- "3cket: 'Queremos liderar o negócio da bilhética em 5 anos'"

O Jogo:

- "Águias e guerreiros jogam hoje a continuidade nas provas europeias, com passos importantíssimos na mira. Carga Máxima"

- "Liga Europa. Benfica-St Gallen. 20H00. Marco Silva. 'Há momentos em que temos que ser nós a dar o boost aos adeptos'"

- "Liga Conferência. Braga-Zeleznicar. 20H00. Carlos Vicens. 'Uma grande época requer hábitos de muito bons a extraordinários'"

- "Newcastle pode chegar aos 30MEuro por Hornicek"

- "FC Porto. Diogo Costa avança para a Supertaça"

- "Sporting. Quaresma multiplica o salário. Central renovou até 2031 e mantém cláusula de 80MEuro''"

- "Alvo leonino Irankunda recusou propostas de Lille, Hull e Brugge"

- "Torreense. Hélder Batista, histórico do clube dá a receita para Coimbra. 'Numa final tudo pode acontecer'"

A Bola:

- "Na estreia oficial no palco dos encarnados, Marco Silva pede o apoio dos adeptos. Faça-se Luz"

- "'Acredito muito que o estádio vai fazer a diferença, espero um ambiente à Benfica para darmos a volta à eliminatória'"

- "'Praticamente todos os jogadores que chegaram mais tarde estão convocados'"

- "Leandro volta ao onze"

- "Caiu transferência de Tiago Gouveia para o Atlas. Bétis avança por Ivanovic"

- "Liga Conferência. 'Queremos mostrar uma versão distinta da equipa'. Carlos Vicens"

- "Proença reage"

- "Eduardo Quaresma. 'Ganhar títulos no Sporting não é cansativo'"

- "Diogo Costa titular na Supertaça"

Record :

- "Benfica/St Gallen: Marco vai com tudo. Internacionais prontos para irem a jogo"

- "Sporting. Eduardo Qauresma seguro até 2031"

- "FC Porto. Diogo Costa contra o tempo"

- "Após áudios polémicos. Árbitros recusaram reunião com (Pedro Proença)"

- "Petit. Treinador do Santa Clara (entrevista) "Se fosse 'puxa saco' estaria noutro patamar"