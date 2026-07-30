GNR regista em seis meses 312 casos de maus-tratos a animais e 159 abandonos

A GNR registou, em seis meses, 312 casos de maus-tratos a animais de companhia e 159 abandonos e deteve, desde 2024, 28 pessoas suspeitas da prática destes crimes, foi hoje revelado.

Lembrando que o período de verão corresponde, tradicionalmente, à época do ano em que se verifica um maior número de casos de abandono de animais de companhia, a GNR avançou hoje que entre 2024 e o primeiro semestre de 2026, a atividade de fiscalização e investigação desta policia resultou no registo de mais de 2.400 crimes e na detenção de 28 pessoas em todo o território nacional.

Já no primeiro semestre deste ano, a GNR registou 312 casos de maus-tratos a animais de companhia e 159 abandonos.

Nos 12 meses de 2025, a GNR registou 633 casos de maus-tratos e 373 de abandono.

"Verifica-se uma tendência ligeira de decréscimo nos registos de crimes de abandono. No entanto, os dados continuam a revelar padrões temporais preocupantes, nomeadamente o pico expressivo de ocorrências durante o período de férias estivais e, em menor escala, no pós-natal", refere a GNR, em comunicado.

Antecipando o Dia Internacional do Animal Abandonado, que se assinala a 15 de agosto, a GNR sublinha que as férias de verão concentram quase 40% dos abandonos de animais, a GNR recorda que o abandono de animais é crime e alerta para a importância da adoção responsável e para as consequências criminais do abandono e dos maus-tratos a animais de companhia.

"A adoção constitui um compromisso permanente, pelo que o abandono nunca poderá ser encarado como uma solução. Da análise às ocorrências registadas na área de responsabilidade da Guarda resulta que os canídeos e os felídeos são as espécies mais afetadas por este fenómeno", descreve, lembrando que existem alternativas seguras como alojamentos próprios ou apoio familiar.

Quaisquer denúncias ou contributos nesta área podem ser transmitidos através da Linha SOS Ambiente e Território: 808 200 520, denúncia 'online' em www.gnr.pt e no correio eletrónico [email protected].