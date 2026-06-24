Novas obras em caminhos municipais da Calheta

A melhoria dos acessos municipais foi um dos pontos em destaque na sessão solene comemorativa dos 524 anos do município da Calheta, que decorre no molhe do Porto de Recreio. Nos primeiros oito meses de mandato, a Câmara Municipal lançou vários procedimentos para a beneficiação da rede viária municipal, dando seguimento a compromissos assumidos antes das eleições.

Entre as intervenções em curso ou já adjudicadas estão o Caminho do Lombo, na Ponta do Pargo, cuja obra já se iniciou, e a requalificação da Travessa da Ladeira, na freguesia da Fajã da Ovelha. No conjunto, estas duas empreitadas representam um investimento de cerca de meio milhão de euros.

Na intervenção inicial da cerimónia, Doroteia Leça adiantou ainda que estão em fase de projecto outras obras, nomeadamente o alargamento e beneficiação dos Caminhos do Lombo do Brasil e do Lombo do Doutor, o Caminho do Verde e a Travessa da Faveira, bem como a nova ligação entre o Lombo do Brasil e o Lombo do Salão.

A Câmara lançou também a aquisição de betão e prepara o procedimento para a aquisição de betuminoso, permitindo avançar com a reparação e manutenção de outros caminhos municipais. A presidente da autarquia sublinhou que este tipo de intervenção nem sempre tem grande visibilidade pública, mas é essencial para melhorar o quotidiano das populações, sobretudo nas freguesias e nos sítios mais afastados dos principais centros.

“São obras que, muitas vezes, não fazem grandes manchetes nos jornais, mas fazem enorme diferença na vida das pessoas”, afirmou Doroteia Leça, defendendo que a melhoria dos acessos dá mais segurança, valoriza as freguesias e responde às necessidades de quem vive, trabalha e circula diariamente no concelho.

A aposta na rede viária surge, assim, como uma das áreas em que o executivo municipal pretende reforçar a proximidade às populações, com respostas concretas em matéria de mobilidade, segurança e valorização local.

A edil disse também que a Capela Mortuária no concelho será, em breve, uma realidade. Com a concordância do senhor Padre Hugo, da Paróquia da Raposeira, a Câmara Municipal assegurou as obras de adaptação necessárias, colmatando uma lacuna existente no concelho.