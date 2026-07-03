Marítimo distinguido no Liga Portugal Awards

O Marítimo foi distinguido, quinta-feira, pela conquista do título de campeão da II Liga 2025/26, na abertura do Liga Portugal Awards.

O presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, marcou presença na Gala do Futebol Profissional e começou a sua intervenção com uma mensagem de solidariedade para com a Venezuela, antes de destacar "a união e o espírito de grupo que estiveram na base da conquista do título pelo Marítimo".

“Permitam-me uma primeira palavra para a Venezuela, que tem uma comunidade madeirense muito grande e que atravessou, nestes últimos dias, uma tragédia que marca uma vida. E há uma coisa que temos sempre presente: a vida é sempre mais importante do que qualquer acontecimento”, disse.

“Em relação à conquista do Marítimo, trata-se de uma conquista alcançada, acima de tudo, por um grupo de homens fantástico. A união foi a força que levou esta equipa a conquistar o campeonato e, acima de tudo, fê-lo de uma forma que respeitou sempre os adversários, dentro e fora de campo. Por isso, muitos meus parabéns a todo este grupo, que conseguiu trazer o Marítimo para o lugar que, na minha opinião, é o seu lugar de direito: a I Liga”, concluiu Carlos André Gomes.