Sede do CS Marítimo de La Guaira destruída pelos sismos

A sede do Club Sport Marítimo de La Guaira ficou completamente destruída na sequência dos dois fortes sismos que devastaram o estado de La Guaira, na Venezuela, agravando o drama vivido por uma das instituições mais emblemáticas da comunidade luso-venezuelana.

Ao DIÁRIO, dirigentes do clube descreveram um cenário de profunda devastação e emoção. Alguns responsáveis conseguiram ser contactados durante o dia de ontem e confessaram estar “muito abalados”, revelando que perderam familiares próximos na tragédia. Existem funcionários e atletas que continuam desaparecidos, aumentando a angústia entre a família maritimista.

Segundo os responsáveis do emblema, o edifício da sede ruiu quase na totalidade, destruindo também a histórica sala de troféus e grande parte do património acumulado ao longo de décadas. Para além dos danos materiais, a prioridade continua a ser encontrar os dirigentes e associados que permanecem sem contacto desde o momento dos abalos.

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“Neste momento a situação é catastrófica. Perdemos quase tudo e vamos precisar de muita ajuda para voltar a colocar o clube de pé”, referiu um dos dirigentes contactados pelo DIÁRIO, descrevendo um ambiente marcado pela incerteza e pelo luto.

Fundado pela comunidade portuguesa na Venezuela e historicamente ligado ao Club Sport Marítimo, o clube representa um dos maiores símbolos da presença madeirense naquele país. A destruição da sua sede constitui mais um duro golpe para uma comunidade que enfrenta uma das maiores tragédias da história recente da Venezuela.