Governo Regional e Cruz Vermelha lançam campanha para apoiar famílias madeirenses na Venezuela

O Governo Regional da Madeira, em estreita parceria com a Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa, lançou uma campanha de solidariedade com o objectivo de angariar fundos para apoiar as famílias madeirenses afectadas pela crise na Venezuela, garantindo que a totalidade dos donativos chegará diretamente aos destinatários, através de entidades portuguesas.

A iniciativa visa apelar à solidariedade dos cidadãos, reforçando a ligação à comunidade madeirense emigrante e ao povo venezuelano sob o lema ‘Estenda a mão a quem nunca deixou de levar a Madeira no coração’.

Os contributos financeiros podem ser efectuados por transferência bancária através do IBAN PT50 0035 0336 0012 9069 0306 5.