Paulinho Bóia despede-se do CD Nacional

O futebolista brasileiro Paulinho Bóia, em final de contrato com o Nacional, despediu-se hoje do clube da I Liga portuguesa de futebol, que representou na última época e meia, sem revelar o próximo destino na carreira.

"Despeço-me de um clube que marcou muito a minha vida e a minha carreira. Foram duas temporadas defendendo as cores do Nacional, 49 jogos, cinco golos, três assistências e muitos momentos que vão ficar para sempre na memória", pode ler-se no texto publicado nas redes sociais.

Contratado em janeiro de 2025, o extremo, de 27 anos, refere ainda que sai "muito mais forte e maduro", além de "evoluído como atleta e como pessoa", num percurso em que foi muito influente no conjunto madeirense, que garantiu a permanência no primeiro escalão nas últimas duas temporadas.