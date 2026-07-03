Aposentações e regresso de professores ao continente forçam Secretaria de Educação a deixar claro que os horários escolares estão em primeiro lugar. Está a ser feito um levantamento detalhado que vai implicar mexidas tanto nas escolas como nas políticas de destacamento. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta sexta-feira, 03 de Junho.

O maior destaque gráfico da primeira página vai para a vitória de Portugal sobre a Croácia. "Que venham os espanhóis". Portugal venceu a Cróacia por 2-1, num jogo impróprio para cardíacos. Selecção esteve a perder, Ronaldo empatou de penálti e acabou substituído. Gonçalo Ramos marcou o golo da passagem aos ‘oitavos’. O próximo ‘mata-mata’ é na segunda-feira.

Saiba também que foi um arranque com "Música, Calor e Juventude no Summer Opening". O festival, que abriu ontem em cheio, prossegue hoje com Chico Da Tina, Lon3r Johny, Matuê e muitos outros.

Na Venezuela, "Rui Abreu avalia tragédia no terreno". Madeira cria duas contas solidárias para apoiar vítimas dos sismos na Venezuela.

"José Luís Carneiro cumpre roteiro de dois dias na Região" é a notícia que 'fehca' a primeira página de hoje.

Tudo isto e muito mais poderá ler esta sexta-feira no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper, que poderá subscrever de forma rápida aqui:

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt.

Pode também visitar o nosso ‘site’ ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do lifestyle está em d7.dnoticias.pt.

Nas nossas páginas de Facebook e Instagram a informação é sempre actualizada:

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.

Tenha um excelente dia e boas leituras com o seu DIÁRIO.