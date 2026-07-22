Escola Padre Manuel Álvares integra projecto Erasmus+ sobre alterações climáticas

A Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares integra o projecto europeu Eco-Escaper, uma iniciativa financiada pelo programa Erasmus+ que pretende inovar o ensino das alterações climáticas através da utilização de escape rooms digitais dirigidas aos alunos do ensino secundário.

Coordenado pela Valencian International University, de Espanha, o projecto reúne sete parceiros de seis países europeus (Alemanha, Irlanda, Itália, Portugal, Turquia e Letónia) ligados às áreas da educação, tecnologia e inovação.

O principal objectivo passa por tornar a aprendizagem das alterações climáticas mais prática e interactiva, recorrendo a ferramentas digitais gamificadas que colocam os alunos perante cenários reais, incentivando-os a resolver problemas e a compreender o impacto das suas decisões no ambiente.

Os primeiros resultados do projecto, baseados num inquérito realizado a 170 professores europeus, apontam para a necessidade de disponibilizar recursos pedagógicos mais acessíveis e orientados para a prática. Os docentes defendem actividades que estimulem a colaboração, a resolução de problemas e a ligação às situações do quotidiano, recorrendo a plataformas de utilização simples e sem necessidade de conhecimentos de programação.

No âmbito do Eco-Escaper serão desenvolvidos um curso de formação online para professores, um gerador de escape rooms digitais e uma plataforma europeia para partilha de boas práticas, prevendo-se a participação directa de, pelo menos, 440 docentes de vários países.

O projeto decorre entre Dezembro de 2025 eNovembro de 2028 e dispõe de um orçamento global de 400 mil euros.