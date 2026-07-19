Acesso ao superior e final do Mundial marcam o dia

A imprensa nacional deste domingo, 19 de Julho, divide atenções entre a política, a educação, a demografia e o desporto.

O acesso ao ensino superior, o impacto da imigração no envelhecimento da população, os desafios dos serviços públicos e a actualidade internacional marcam os principais destaques dos jornais generalistas.

Nas páginas desportivas, a final do Mundial de futebol entre Espanha e Argentina domina as manchetes, num duelo geracional que coloca frente a frente Lamine Yamal e Lionel Messi.

Títulos dos jornais de hoje:

Público

- "Portalegre. Há 50 anos, um artista australiano teve um sonho. Estas tecedeiras ajudaram-no a realizá-lo

- "PRR tem de ser substituído para travar degradação dos serviços públicos"

- "Acesso ao superior. Ministro garante que nenhum aluno será prejudicado"

- "Governo. Alexandre e Neves, crises que coincidiram no tempo"

- "Donald Trump. Financiamento a nacionalistas europeus deixa Berlim em alerta"

- "Eleições. E se São Tomé acordar como República Centro Equatorial?"

- "Futebol. Um jogo que separa duas gerações na final do maior mundial"

- "Guerra Civil Espanhola. 'Las portuguesas', histórias de mulheres vítimas do franquismo"

Jornal de Notícias

- "Pautas completas deverão ser afixadas hoje nas escolas"

- "Furtos de cobre obrigam empresas a instalar GPS nos carregadores de carros elétricos"

- "Porto. Restaurantes e lojas de roupa dominam retalho"

- "Vila Real. Antiga linha de comboios do Corgo é agora uma ecovia"

- "Apoios. Bolsa para dar descanso aos cuidadores está na gaveta"

- "Justiça. Professor de Moral pagava por sexo com alunos"

- "População. Imigrantes atenuam envelhecimento do país"

- "Futebol. Mundo de olhos postos na final. 'La Roja' tenta reviver 2010"

- "Festivais. Alfândega e Miragaia transformadas numa grande casa de fados"

Correio da Manhã

- "Risco de explosão em atrelado de droga. Armada obriga PJ a retirar viatura"

- "Ventura reforça imagem de líder da oposição mas José Luís Carneiro é o escolhido para primeiro-ministro"

- "Lisboa. Rede milionária explora banca de droga dia e noite"

- "Importação de carros usados bate recorde"

- "Concurso para acesso à universidade em perigo"

- "Santa Maria da Feira. Professor filmado a abusar de alunos menores"

- "Onda de calor deixa água do mar acima dos 20.º"

- "Antigos gestores públicos exigem meio milhão"

- "Jhon Durán. 'Vejo o Benfica desde pequenino'".

- "Mundial. Príncipe Yamal desafia rei Messi na final"

- "Craques em triângulo pouco amoroso. Amiga de Durán é 'ex' de Ricardo Ríos'

O Jogo

- "Sporting. Sauditas levam Trincão. Atacante assina pelo Al Ahli e Pedro Gonçalves pode ser o próximo a deixar Alvalade, também com a Arábia como destino"

- "Leões encaixam 36 MEuro mais cinco em variáveis"

- "Rafael Nel motivado: 'Já faço parte do grupo'"

- "Mundial'2026. Soltem os génios. Final inédita é muito mais do que o duelo Yamal-Messi. Espanha-Argentina 20H00"

- "França 4-6 Inglaterra. Ingleses no pódio na festa do golo"

- "FC Porto. André Silva marca pontos. Dragões fecham estágio em Inglaterra com vitória sobre o Birmingham (2-1)"

- "Hwang aterra hoje à noite e luta contra o tempo"

- "Benfica. Chegou o reforço explosivo. Jhon Durán acumula episódios que mostram temperamento forte. 'Tensão com Ríos? É um amigo'"

- "Ivanovic perde espaço"

A Bola

- "Benfica. Eis Jhon Durán. Avançado chegou ontem a Lisboa para reforçar 'o maior de Portugal'"

- "'Estou aqui para ganhar', disse o colombiano de 22 anos cedido por uma época pelo Al Nassr"

- "Mundial 2026. Espanha-Argentina. A grande final"

- "3.º/4.º lugares. França 4-6 Inglaterra. Mbappé é o melhor marcador dos Mundiais mas falha pódio"

- "Sporting. Francisco Trincão rende Euro43.7 milhões. Oficializada a saída do avançado para o Al Ahli"

- "Leões 'poupam' Euro12 milhões por ano em vencimentos"

- "Revisão salarial para Flávio Gonçalves"

- "FC Porto. Vitória (2-1) frente ao Birmingham. André Silva e Pepê fizeram os golos do campeão nacional"

- "Hwang viaja hoje para fechar meio-campo"

Record

- "Jhon Durán confiante na chega a Lisboa. 'Estou aqui para ganhar'"

- "Trincão oficial do Alahi"

- "Birmingham 1 - 2 Porto. Estágio em Inglaterra encerra com triunfo"

- "Susana Curto, diretora executiva da Liga: 'Combate à pirataria é estruturante'"

- "Mundial. Espanha - Argentina. Duelo de Gerações"