Tolerância de ponto também abrange participantes dos programas juvenis
Os jovens que participam nos programas promovidos pela Direcção Regional de Juventude também vão beneficiar da tolerância de ponto concedida pelo Governo Regional para a tarde de quinta-feira, 30 de Julho, e para sexta-feira, 31 de Julho.
A informação foi divulgada pela Direcção Regional de Juventude, na sequência da Resolução do Conselho do Governo Regional n.º 692/2026, que concede tolerância de ponto aos serviços, institutos e empresas sob tutela do Governo Regional, salvaguardando o funcionamento dos serviços indispensáveis.
A medida aplica-se aos participantes dos programas Ingressa, Estágios de Verão, Jovem em Formação, Colombo e Monitor Júnior.