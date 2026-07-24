Masterclass Internacional de Piano da Madeira decorre até domingo com participantes de cinco países

Está a decorrer, até ao próximo domingo, dia 26 de Julho, a quinta edição da Masterclass Internacional de Piano da Madeira, uma iniciativa integrada no projeto Academia Internacional de Música da Madeira (AimM), promovido pela Associação Amigos do Conservatório de Música da Madeira (AACMM).

A formação teve início no passado dia 20 de Julho e decorre no Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, num total de 57 horas. A iniciativa conta com o apoio do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, do Grupo PortoBay e do Museu de Arte Sacra do Funchal.

Ao longo dos sete dias da masterclass, os participantes têm tido aulas durante a manhã e a tarde, num programa dedicado ao aprofundamento da técnica, interpretação e performance pianística.

Para além da componente formativa, o programa inclui também momentos destinados a dar a conhecer a história, o património e a cultura da Madeira. Nesse âmbito, os participantes tiveram a oportunidade de realizar uma visita guiada ao Museu de Arte Sacra do Funchal, no dia 22 de Julho, estando ainda prevista uma excursão pela ilha para a manhã do próximo domingo, dia 26.

A masterclass culmina com dois concertos finais dos participantes, agendados para esta sexta-feira, dia 24, e sábado, dia 25 de Julho, ambos às 18 horas, na Sala Navegadores do hotel The Cliff Bay, do grupo PortoBay.

Esta quinta edição reúne pianistas provenientes da China, Alemanha, Turquia, Eslováquia e Portugal, incluindo dois alunos do Conservatório – Escola das Artes da Madeira. A assistência às aulas da masterclass é gratuita para os alunos daquela instituição.

O formato da formação prevê que cada participante tenha duas aulas com cada um dos professores, bem como uma sessão final de aconselhamento, permitindo um acompanhamento diversificado e personalizado ao longo do curso.

A edição deste ano conta com a participação do conceituado pianista português Artur Pizarro, da pianista e professora espanhola Marta Zabaleta e do pianista, professor do Conservatório – Escola das Artes da Madeira e diretor artístico da Academia, Robert Andres.

Durante a masterclass, os docentes têm trabalhado com os participantes diferentes aspectos relacionados com a técnica, a interpretação e a performance pianística, proporcionando uma experiência formativa de carácter internacional.

A Academia Internacional de Música da Madeira assume como principais objectivos 'Aspirar, Inspirar & Motivar', lema reflectido no próprio acrónimo AimM. O logótipo da Academia remete igualmente para a palavra inglesa 'aim', que significa 'alvo' ou 'objectivo', reforçando a missão da iniciativa.

As masterclasses da AimM destinam-se a estudantes de música, músicos profissionais e docentes, que podem participar nas modalidades de participante efectivo ou participante ouvinte.

Com esta iniciativa, a Associação Amigos do Conservatório de Música da Madeira pretende contribuir para o enriquecimento do panorama cultural e educativo da Região, promovendo a Madeira enquanto destino de formação artística e atraindo jovens músicos, professores, escolas e público interessado, tanto a nível nacional como internacional.

A organização considera que a visibilidade alcançada pela masterclass tem potencial para reforçar a projecção da Madeira no panorama musical e contribuir para a criação de novas oportunidades de intercâmbio entre músicos e instituições de diferentes países.