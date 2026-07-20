Ordem dos Engenheiros Técnicos reúne 70 participantes na 'Rota da Engenharia'

A Secção Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros Técnicos realizou, no passado domingo, dia 19 de Julho, a iniciativa 'Rota da Engenharia', que contou com a participação de cerca de 70 pessoas, numa jornada marcada pela descoberta do território, pelo convívio e pela promoção do património histórico e industrial da Região Autónoma da Madeira.

Organizada com o apoio do Grupo Racha Trilhos, a actividade proporcionou aos participantes a realização de uma rota todo-o-terreno em viaturas particulares, permitindo conhecer diferentes paisagens e locais de interesse da Madeira, num ambiente de partilha, camaradagem e espírito associativo.

Segundo nota à imprensa, o programa incluiu uma visita técnica ao Engenho do Porto da Cruz, um dos mais importantes testemunhos do património industrial madeirense, onde os participantes tiveram a oportunidade de conhecer o funcionamento da unidade, a história da produção da cana-de-açúcar e o papel que esta actividade continua a desempenhar na preservação da identidade cultural e económica da Região.

Para a Secção Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros Técnicos, iniciativas como a 'Rota da Engenharia' assumem um papel relevante na aproximação da engenharia à sociedade, permitindo demonstrar a sua dimensão humana, cultural e social, ao mesmo tempo que promovem a valorização do património, a sustentabilidade e a coesão entre os seus membros.

A Secção Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros Técnicos expressa o seu agradecimento ao Grupo Racha Trilhos pelo apoio prestado na organização da iniciativa, bem como a todos os participantes que contribuíram para o sucesso desta primeira edição da 'Rota da Engenharia'.