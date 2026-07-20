Comédia brasileira "Agora É Que São Elas!" no Funchal a 27 de Setembro

A comédia brasileira "Agora É Que São Elas!", escrita e dirigida por Fábio Porchat, vai subir ao palco do Centro de Congressos da Madeira no próximo dia 27 de Setembro, às 21 horas, integrada numa digressão nacional que passa por várias cidades portuguesas.

O espectáculo conta com as actrizes Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco, três nomes bem conhecidos do público brasileiro, que dão vida a mais de duas dezenas de personagens ao longo de nove 'sketches'. A produção combina humor, crítica social e situações do quotidiano, abordando temas ligados à sociedade, à política e aos comportamentos contemporâneos.

Segundo a sinopse divulgada pelos promotores, a peça regressa aos palcos portugueses depois do sucesso alcançado na temporada de 2025, que registou várias sessões esgotadas. O formato aposta em pequenas histórias independentes, marcadas pela rápida alternância de personagens e pela margem para improvisação, proporcionando uma experiência distinta em cada apresentação.

Nas redes sociais, Fábio Porchat destacou a ligação ao espectáculo, recordando que escreveu e dirigiu a produção, originalmente estreada há duas décadas ao lado de Paulo Gustavo, actor e humorista brasileiro falecido em 2021. O autor apelou ainda à presença do público madeirense naquela que será a única sessão prevista para a Região.

Além do Funchal, a nova temporada de "Agora É Que São Elas!" passará por Lisboa, Setúbal, Porto, Braga, Águeda e Vale de Cambra. Os bilhetes para a sessão na Madeira já se encontram disponíveis através da Ticketline.